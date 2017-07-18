İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü!

İSTANBUL dün gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağmur, İstanbullulara zor anlar yaşattı. Yollarda biriken sular trafiğin sıkışmasına neden olurken, toplu taşımada da aksamalar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Boğazı'nda denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu. Yaşanan olay nedeniyle denizin iki renk haline geldiği görülürken, köprüden geçen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

