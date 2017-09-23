İstanbul Boğazı çamura bulandı! Deprem söylentileri aldı başını gitti

BOĞAZ'DA hafta sonuna gezmeye gelen vatandaşlar çamur şoku yaşadı. Boğazın Anadoluhisarı kıyıları tamamen çamurla kaplanırken sosyal medyada bunun depremin habercisi olduğu iddiaları yayıldı. Balıçkılar İSKİ'nin Elmalı Barajı yenileme ile batak ve balçık temizleme çalışmasından çıkan atıkları Göksu Deresi'ne bırakması nedeniyle bu manzara yaşandığını iddia etti.

DEPREM SÖYLENTİSİ HIZLA YAYILDI

Hafta sonunu İstanbul Boğazı kenarında gezmek için geçirmek isteyen vatandaşlar Anadoluhisarı'nda büyük şok yaşadı. Deniz tamamiyle çamurla kaplanmıştı. Sosyal medyada bunun depremin habercisi olduğu iddiaları yayıldı.

''BÜTÜN ÇAMURU, GÖKSU DERESİ'NE BIRAKTILAR''

Göksu Deresi'ndeki balıkçılar bu durumu İSKİ'nin neden olduğunu iddia ederek büyük tepki gösterdi. Balıkçı Mehmet Yavaş, "Bunun sebebi Elmalı barajını temizlediler. Bütün atıklarını Göksu Deresi'ne bıraktılar. Bütün balıklar öldü. Diplerde dört ay önce karıncaları bile görüyorduk. Şimdi balıklar öldü. Barajın bütün atıklarını dereye bırakmak mı lazımdı .Hızlı suyla bıraksalardı. Hafif suyla bıraktılar. Böyle oldu. Yağmurla alakası yok. Bütün çamuru Göksu Deresi'ne bıraktılar. Bu çamuru kamyonlarla başka yere bırakmaları lazımdı. Dere öldü. Havasızlıktan balıklar öldü" diyerek tepki gösterdi.

ÜZÜCÜ GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çekilen görüntülerde de boğazın çamur kaplı olduğu net olarak görülüyor.