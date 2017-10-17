İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan ifadeye çağrıldı

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret' suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan ifade vermeye çağrıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki sözleri sebebiyle yapılan suç duyurusu üzerine Küçükkaya ve Okan için soruşturma başlatılmıştı.
Her iki şüphelinin Bakan Kaya hakkındaki sözleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce de yalanlanmıştı.
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