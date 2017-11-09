İşkence mağduru hamile kadın bebeğini kaybetti

GAZİANTEP'TE eşinin işkence ettikten sonra tüfekle vurması sonucu sol bacağı kesilen, taburcu olduktan sonra çocuklarının desteğiyle hayata tutunan Çağlar Aşık'ın 5 aylık hamileliği, bebeğin ağır derecede engelli olması nedeniyle doktor kararıyla sonlandırıldı.
Doğduğunda "Mustafa" adını vermek istediği bebeğini, ilk ve son kez kucağına almak isteyen acılı annenin bu isteği, ailesi tarafından tekerlekli sandalyeyle hastanenin morguna götürülerek yerine getirildi.
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