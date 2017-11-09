İşkence değil gelenek! Kadın kıyafeti giydirilen damat...

KÖPRÜBAŞI ilçesinde asırlardır devam eden damat ve sağdıcına yapılan şakalardan damat Sezer Barış ve sağdıcı da nasibini aldı.
Damat ve sağdıcına yapılanlar ortaya renkli görüntüler çıkmasına neden oldu. Önce şınav çektirilen damat ve sağdıcı, daha sonra una, ardından da temizlik maddesine bulanarak fırça ile temizlendi.
Kadın kıyafetlerinin de giydirildiği gençlere yapılan çeşitli mizansenlerin yaşandığı gelenek sonrası damat ve sağdıç, yakın arkadaşlarıyla birlikte yöresel Oyun havalarıyla eğlenmeye devam etti.
Renkli görüntülerin yaşandığı asırlık geleneğin Köprübaşı ilçesinde halen devam ettirildiğini ifade eden yöre halkı, geleneklerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
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