İskeleden denize düşen kişi öldü

EDİNİLEN bilgiye göre olay, akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan iskelede meydana geldi. İskelede oturan İbrahim Işık (41), henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. O sırada iskelede balık tutan vatandaşlar, suda çırpınan Işık'ı gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı SAGET-7 bot ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Işık'ın cansız bedeni iskelenin 5 metre açığında denizin 7 metre dibinde dalgıç polisler tarafından bulundu. Yaklaşık 15 dakikalık aramanın ardından bulunan Işık’ın cansız bedeni, deniz polislerinin botuna alınarak eski motor iskelesi kıyısına getirildi. Işık'ın cenazesi, Çanakkale Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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