Isınmak isterken durağı yaktılar

OLAY, dün saat 23.30 sıralarında Selendi-Demirci yolu Mollaahmetler Mahallesi kavşağında bulunan otobüs durağı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 18 yaşından küçük 4 genç, otobüs durağında beklerken ısınmak için lastik yaktı. Bir anda büyüyen alevler durağı sardı. Bu sırada devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri yanan durağa müdahalede bulunarak, ufak çaplı yangını söndürdü. Durağın üst Jandarma ekipleri, ateş yaktığı tespit edilen S.K, C.K, M.K ve A.K.’nın olay yerinde ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, haklarındaki tutanağı savcılığa teslim etti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, gençlerin jandarmaya verdikleri ifadelerinde, gece soğuk olduğu ve ısınmak için otomobil lastiği yaktıklarını, kontrolleri dışında alevlerin büyüdüğünü söyledikleri öğrenildi.