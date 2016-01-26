IŞİD operasyonu zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'ta bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Örgütün 'Tatlıbal' grubuna bağlı oldukları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen zanlıların çatışma bölgesiyle de bağlantıları oldukları öne sürülmekte.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'ta bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Örgütün 'Tatlıbal' grubuna bağlı oldukları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen zanlıların çatışma bölgesiyle de bağlantıları oldukları öne sürülmekte.

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