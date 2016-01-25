IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'ta bazı adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Örgütün 'Tatlıbal' grubuna bağlı oldukları ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen zanlıların çatışma bölgesiyle de bağlantıları oldukları öne sürülmekte.