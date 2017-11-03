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İşe girdi bir saat sonra ustasını soydu

Adana'da bir kişi, 1 saat önce işe başladığı restoranın deposunda ustasının 300 lira parasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İşe girdi bir saat sonra ustasını soydu

Adana'da bir kişi, 1 saat önce işe başladığı restoranın deposunda ustasının 300 lira parasını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

03 Kasım 2017 Cuma 10:10
İşe girdi bir saat sonra ustasını soydu
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OLAY, Seyhan ilçesindeki bir döner restoranında meydana geldi. Restorana gelerek iş yeri sahibine kendisini 'Emre' olarak tanıtan bir genç, paraya ihtiyacı olduğunu belirterek restoranda çalışmak istediğini söyledi.
Gence olumlu yanıt veren iş yeri sahibi ise deneme süresi tanıyarak gence restoranda komi olarak çalışabileceğini söyledi.
İşe başlayalı henüz bir saat bile olmayan genç, ilk iş olarak restoranın deposuna girerek iş arkadaşlarının günlük kıyafetlerinin ceplerini kontrol etti. Daha sonra depoda bir poşet bulan genç, ustası Vedat Orhan'a ait olan 300 TL parayı çaldıktan sonra sırra kadem bastı.
Mesai sonucu parasının çalındığını fark eden Vedat Orhan, güvenlik kameralarını izledikten sonra hırsızın işe yeni başlayan komi olduğunu fark ederek durumu polise haber verdi.
Hırsızın yakalanması için polisin yaptığı çalışma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
SeyhanAdana
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