İşe bırakma bahanesiyle araca aldıkları komşu kadına tecavüz ettiler!

KAYSERİ'DE, komşuları 25 yaşındaki Z.G.'yi iş yerine bırakma bahanesiyle otomobillerine alan 3 kişi, bağ evine götürdükleri kadına tecavüz etti.

ÖNCE TECAVÜZ, SONRA GASP

Olay, dün Hisarcık Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A., R.H. ve A.F., sabah saatlerinde karşılaştıkları komşuları Z.G.'yi, ücret karşılığında iş yerine bırakma bahanesiyle otomobillerine aldı. Şüpheliler, kadını bağ evine götürüp tecavüz etti. Kadının 500 lirasını da gasp eden şüpheliler kaçtı.

POLİS, SAPIKLARI ARIYOR

Polise başvuran Z.G., yaşadıklarını anlattı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.