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İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 15 yaralı

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı. Kazada 15 işçi yaralanarak, hastanelere kaldırıldı

İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 15 yaralı

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı. Kazada 15 işçi yaralanarak, hastanelere kaldırıldı

02 Kasım 2017 Perşembe 20:40
İşçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 15 yaralı
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MERKEZ Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde de meydana gelen trafik kazasında sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Servis AraçlarıKayseri
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