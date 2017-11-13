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13 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Kasım Günlük Burç Yorumu
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İşçi taşıyan servisler çarpıştı: 8 yaralı

Konya’da Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan iki servis aracı kaza yaptı. Kazada, 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

İşçi taşıyan servisler çarpıştı: 8 yaralı

Konya’da Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan iki servis aracı kaza yaptı. Kazada, 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:20
İşçi taşıyan servisler çarpıştı: 8 yaralı
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KAZA, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandedemescid Mahallesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan Yaşar K. idaresindeki 42 FM 650 plakalı servis otobüsüne aynı yönde seyir halinde olan İsmail K. idaresindeki 42 AKS 36 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüste bulunan 18 kişiden sürücü İsmail K. ile birlikte olmak üzere 8 işçi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşırken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
KonyaİşçiServisKaza
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