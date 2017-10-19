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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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İşçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucunda 11 kişi hafif yaralandı

İşçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucunda 11 kişi hafif yaralandı

19 Ekim 2017 Perşembe 09:02
İşçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 12. ve 17. caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada 38 P 0824 plakalı işçileri taşıyan otobüs ile yine işçilerin bulunduğu 38 P 1636 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 P 1636 plakalı midibüs yan yattı. Kazada yaralananlara sabah mesaiye giden işçiler yardıma koşarken, 112 ekiplerine haber verildi.
Trafik ve Kayseri OSB itfaiye ekiplerinin önlem aldığı kaza yerinde hafif şekilde yaralanan 11 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. 

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Son Güncelleme: 19.10.2017 08:57
Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi BölgesiKayseri
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