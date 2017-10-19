İşçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 12. ve 17. caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada 38 P 0824 plakalı işçileri taşıyan otobüs ile yine işçilerin bulunduğu 38 P 1636 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 P 1636 plakalı midibüs yan yattı. Kazada yaralananlara sabah mesaiye giden işçiler yardıma koşarken, 112 ekiplerine haber verildi.
Trafik ve Kayseri OSB itfaiye ekiplerinin önlem aldığı kaza yerinde hafif şekilde yaralanan 11 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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