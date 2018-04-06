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İşçi servisi ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Ankara’da bir minibüsün işçi servisine çarpması sonucu işçi servisi devrildi. Kazada 5 işçi ağır yaralandı

İşçi servisi ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Ankara’da bir minibüsün işçi servisine çarpması sonucu işçi servisi devrildi. Kazada 5 işçi ağır yaralandı

06 Nisan 2018 Cuma 19:43
İşçi servisi ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
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KAZA, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalkaya Caddesi üzerinde Sakin G. İdaresindeki 06 GSR 58 plakalı minibüs ile işçi taşıyan Mehmet K. yönetimindeki 06 C 2408 plakalı servis aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 12 işçi olan servis yaklaşık 20 metre savrularak yan yattı. 
Kazada servis sürücüsü Mehmet K., minibüste bulunan işçilerden 3 kişi ile birlikte 06 GSR 58 plakalı minibüs şoförü Sakin G. ağır yaralandı. Yaralıları gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladıktan sonra trafiğe kapanan yolu araç geçişine açtı. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraIşçi ServisiMinibüs
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