İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 39 yaralı

KAZA , saat 22.00 sıralarında Bolu ile Mudurnu İlçesi arasındaki yolun Seyit Köyü mevkiinde meydana geldi. Akşam vardiyasında çalışan işçileri tavuk fabrikasına götüren Mehmet Yaman yönetimindeki 14 S 0450 plakalı sevris otobüsü, karşı yönden gelen ve iddiaya göre akşam karanlığında öndeki traktörü son anda fark ederek şerit değiştiren Seyfettin Erkan'ın kullandığı 14 BR 365 plakalı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen otobüsün sürücüsü Mehmet Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki işçilerden 38'i ve kamyon şoförü Seyfettin Erkan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polisler, toplanan kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemeden sonra otobüs sürücüsü Mehmet Yaman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs ve kamyonun kaldırılmasından sonra yol ulaşıma açıldı.

Görgü tanıkları, kamyon sürücüsünün römorkunda ışıklandırma bulunmadığı için traktörü son anda fark ettiğini ve çarpmamak için direksiyonu kırınca karşıdan gelen otobüsle çarpıştığını öne sürdü. Vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yolda aydınlatma direği bulunmadığını belirterek tepki gösterdiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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