İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 39 yaralı

Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polisler, toplanan kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemeden sonra otobüs sürücüsü Mehmet Yaman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs ve kamyonun kaldırılmasından sonra yol ulaşıma açıldı.
Görgü tanıkları, kamyon sürücüsünün römorkunda ışıklandırma bulunmadığı için traktörü son anda fark ettiğini ve çarpmamak için direksiyonu kırınca karşıdan gelen otobüsle çarpıştığını öne sürdü. Vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yolda aydınlatma direği bulunmadığını belirterek tepki gösterdiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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