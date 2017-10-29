İşçi servisi devrildi: 19 yaralı

ANKARA 'DA saat 15.30 sularında Beypazarı 'ndan Çayırhan istikametine seyir halinde olan 06 NDH 05 plakalı Yunus Çapa yönetimindeki Çayırhan Park Termik yeraltı işçilerini taşıyan servis aracın, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 19 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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