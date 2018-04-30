İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve iş yerinin büyük bir kısmını kaplayan yangını, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.

ÇEVREDEKİLERİN durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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