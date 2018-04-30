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İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta pimapen üretimi ve depolama alanı alarak kullanılan yaklaşık 2 bin metrekarelik iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptanı Derya Sokak'ta pimapen üretimi ve depolama alanı alarak kullanılan yaklaşık 2 bin metrekarelik iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:26
İş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
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ÇEVREDEKİLERİN durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve  sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve iş yerinin büyük bir kısmını kaplayan yangını, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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