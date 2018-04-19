İş göremez raporu verilen genç, 11. kattan atlayarak intihar etti

ADANA'DA "bipolar" bozukluk teşhisiyle "iş göremez" raporu verilen sağlık memuru evinin bulunduğu apartmanın 11. katına çıkarak kendini aşağıya bıraktı. Hayatını kaybeden gencin daha önce de intihara kalkıştığı ikna edilerek vazgeçirildiği ortaya çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANINA BİPOLAR BOZUKLUK TEŞHİSİ KONULDU

Olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Devlet Hastanesinde röntgenci olarak görev yapan sağlık memuru A.D rahatsızlığı nedeniyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gitti. Burada A.D'ye "bipolar bozukluk" teşhisi kondu. Ancak bir süre sonra A.D'nin rahatsızlığı arttı.

ÇALIŞAMAZ RAPORU VERİLİNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Hastane sağlık kurulu, A.D'ye "iş göremez" raporu verdi. A.D yaklaşık 1 ay önce de 11 katlı apartmanın 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu olan A.D, psikolojik tedavi görmeye başladı.

KURTARILAN ADAM, 2. DEFA 11. KATTAN ATLAYIP ÖLDÜ

A.D 17 Nisan günü sabah saatlerinde oturduğu 11 katlı apartmanın damına çıktı. A.D, kendini boşluğa bırakarak beton zemine çakıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D'nin öldüğünü tespit etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. A.D'nin cenazesi adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.