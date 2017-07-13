İş fikirleri Kuluçka Merkezi’nde büyüyor

İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nin Mayıs 2016’da kurduğu Incubation İstanbul - İAÜ Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, son bir yıl içinde girişimcilik projesinin geliştirilmesi ve hızlandırılması konusunda çalışma yürütüyor. Girişim fikirlerin bu yılın sonuna doğru kuluçkadan çıkması bekleniyor. Kuluçka Merkezi’nde çalışma yapan girişimciler, ağustos ayında dış pazarlara açılmalarını sağlayacak yatırımcı görüşmeleri için ABD’ye gidecek.

‘Girişimcilik eğitimimizin önemli parçası’

Girişimciliğe eğitim müfredatı içinde büyük önem atfeden İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Incubation İstanbul’u akademisyen, öğrenci ve mezunların girişim fikirlerini hayata geçirecekleri, ar-ge çalışmalarını prototipe dönüştürecekleri ve ticarileştirecekleri bir merkez olarak kurduğunu belirten İAÜ Rektör Yardımcısı ve TTPYO Müdürü Prof. Dr. Zafer Utlu, “Üniversitemiz, Incubation İstanbul ile teknoloji transferi ve inovasyon yoluyla ekonomik hayata ve topluma katkıda bulunmaya devam edecektir” diyor.

Girişimcilik ekosistemine katkı

Incubation İstanbul Koordinatörü Onur Yolay ise, Kuluçka Merkezi’ni girişimcilik ekosistemi için katkı olarak nitelendiriyor ve “Hızla gelişen dünyada bilim ve teknolojiden daha önemli olan şey fikirdir. Fikrin değere dönüştürülmesi günümüzde ekonomik kalkınma için yadsınamaz bir gerçektir. Incubation İstanbul, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve ülkemizin ekonomisine katma değer oluşturan girişimleri ortaya çıkarıyor. Fikrin gelişmesinden ticari doğrulamasına ve şirketleşme desteklerinden mentör/yatırımcı buluşmalarına kadar girişimciliğin her evresinde destek sağlamaktadır” diyor.

Incubation İstanbul neler sunuyor?

İnovatif fikri olan girişimcilere eğitim, mentörlük, akademik danışmanlık, ofis desteği veren Incubation İstanbul, girişimcilerin iş fikirlerini alıp onları kuluçkada değerlendiriyor. Ayrıca girişimcilere üniversitenin tüm uygulama laboratuvar imkanlarından yararlanma imkanı sağlıyor. TÜBİTAK’ın Hibe Programı’nın bir parçası olan TEB Girişim Evi ve uluslararası melek yatırım ağı Keiretsu Forum TR ile yapılan çözüm ortaklığı ile girişimcilere maddi ve manevi bir ekosistem sunarak, girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor.

Yıllık 118 TL’ye ofis desteği

Incubation İstanbul’a gelen girişimcilere minimum 6-8 ay maksimum 24 aylık bekleme süresi veriliyor. Girişimciler, Kuluçka Merkezi’nde 7/24 çalışma yapabilmelerine imkan sunan ofis desteği için yıllık 100 lira + KDV’lik bir bedel ödüyor.

Kuluçkada bulunan fikirler

Son bir yılda 93 iş fikrinin 16’sını kuluçkaya dahil eden Incubation İstanbul’da 4 tanesi patentli olmak üzere tekstil makinelerindeki hataları kamera sistemiyle tespit eden sistem; yanmaz, su geçirmez, uzun ömürlü tekstil ürünleri; yazılım projeleri; yapay zeka; biyofilmleri yok etmeye yönelik hastane dezenfektanları; STEM eğitimlerine yönelik yazılım; evde bakım hizmetleri yapmayı sağlayan biyomedikal cihaz; biyoteknoloji alanında insana zarar vermeyen sinek ilacı; elektrokimya; madencilik; sinema, tiyatro gibi sosyal alanlarda başarılı olanları tespit eden yetenek avcısı programı; ilgi alanları aynı olan öğrencileri eşleştiren mobil uygulama; veri analizi gibi konularda 16 tane proje kuluçkada büyüyor. Ayrıca 4 iş fikri de ön kuluçkada bulunuyor.

Incubation İstanbul iş fikirlerini buluşturuyor

Kamu, üniversite ve sanayi arasında işbirliği geliştirmek üzere birçok etkinlik düzenleyen Kuluçka Merkezi, öğrencilerin de teknoloji transfer mekanizmasına dâhil olması için sanayi odaklı girişim ve proje yarışmaları düzenliyor. Geçtiğimiz şubat ayında sosyal girişimcilik olgusunu geliştirmek için ‘Fikrin Değer Olsun Sosyal Girişimcilik Kampı’ etkinliği düzenlendi. 12-13 Haziran tarihlerinde ise ‘Hackathon-İstanbul İş Geliştirme Çalıştayı’na ev sahipliği yaparak iş fikri olan 60’ın üzerinde öğrenci ve akademisyen girişimciyi bir araya getiren Kuluçka Merkezi, ilkini geçtiğimiz yıl yaptığı Girişimcilik Kültürü Sohbet Serisi’nin ikincisini ise temmuz ayında gerçekleştiriyor. Yine ilk kez ekim ayında düzenlenecek ‘BIG SHOT Uluslararası Girişimcilik Yarışması’ ile yurtiçinden ve yurtdışından iş fikri olan girişimcileri biraraya getirmeyi hedefliyor. Yarışmada ilk 3’e giren girişimcilere ABD’de büyümeleri ve yatırım almaları sağlanacak.