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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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İş arayan hemşireye ahlaksız teklif!

Ankara'da G.K. isimli iş arayan hemşire, başvurduğu iş ilanında aldığı teklifle hayatının şokunu yaşadı

İş arayan hemşireye ahlaksız teklif!

Ankara'da G.K. isimli iş arayan hemşire, başvurduğu iş ilanında aldığı teklifle hayatının şokunu yaşadı

20 Ekim 2017 Cuma 11:52
İş arayan hemşireye ahlaksız teklif!
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5 yıllık hemşire kadın G.K., haftada 2 gün 'Ankara'da hemşire aranıyor' ilanına başvurmak istedi.  
Haftada 2 gün olduğunu görünce nöbet sistemi olduğunu düşünerek sitede ilanın altında yazan numarayı aradı ancak telefonu açan olmadı. 
 Yaklaşık yarım saat sonra başka bir numaradan WhatsApp üzerinden genç kadınla iletişime geçildi.  
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI 
 Karşısındaki adam kadına; 'kız peşinde koşmayı sevmediğini inançlı bir ailede yetiştiğini bu yüzden Alkol ve sigara bile kullanmadığını' söyleyip 2 bin 500 TL karşılığında haftada 2 gün görüşme teklifinde bulundu. 
 Aldığı teklif karşısında şoke olan G.K., bu iğrenç teklifi sosyal medya hesabından paylaştı.  
 Yaşanılan bu olay sosyal medyada tepki gördü.

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AnkaraWhatsappAhlaksız Teklif
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