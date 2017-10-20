İş arayan hemşireye ahlaksız teklif!

5 yıllık hemşire kadın G.K., haftada 2 gün 'Ankara'da hemşire aranıyor' ilanına başvurmak istedi.

Haftada 2 gün olduğunu görünce nöbet sistemi olduğunu düşünerek sitede ilanın altında yazan numarayı aradı ancak telefonu açan olmadı.

Yaklaşık yarım saat sonra başka bir numaradan WhatsApp üzerinden genç kadınla iletişime geçildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Karşısındaki adam kadına; 'kız peşinde koşmayı sevmediğini inançlı bir ailede yetiştiğini bu yüzden Alkol ve sigara bile kullanmadığını' söyleyip 2 bin 500 TL karşılığında haftada 2 gün görüşme teklifinde bulundu.

Aldığı teklif karşısında şoke olan G.K., bu iğrenç teklifi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşanılan bu olay sosyal medyada tepki gördü.