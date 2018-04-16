İş adamının yatakta çekilmiş fotoğraflarını ifşa ettiler

İŞ adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal eden Derya K., ile arkadaşı Özlem A. 1'er yıl 8'er ay hapse çarptırıldı. Derya K., geçen yıl bir otelde birlikte olduğu Aşık'ın yatakta çekilmiş fotoğraflarını arkadaşı Özlem A.'ya göndermişti. Özlem A. da fotoğrafı Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel'e atmıştı. Aşık'ın şikâyeti üzerine Derya K. ve Özlem A. hakkında dava açılmıştı.