Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 20 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu

İş adamının ilişkiye zorladığı Rus model 6. kattan atladı

Rus model Ekaterina Stetsyuk, kaldığı otelin 6. kattaki odasından aşağı atlayarak ağır yaralandı. Genç model, cinsel ilişki teklifini reddettiği bir adam tarafından kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyledi

İş adamının ilişkiye zorladığı Rus model 6. kattan atladı

Rus model Ekaterina Stetsyuk, kaldığı otelin 6. kattaki odasından aşağı atlayarak ağır yaralandı. Genç model, cinsel ilişki teklifini reddettiği bir adam tarafından kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyledi

20 Mart 2018 Salı 15:46
İş adamının ilişkiye zorladığı Rus model 6. kattan atladı
banner404

DUBAİ'DE yaşanan olayda 22 yaşındaki Rus model, bir otelin 6. katındaki odasından kendisine tecavüz etmeye ve öldürmeye çalışan adamdan kaçmak için aşağı atladı.

MUCİZE ŞEKİLDE HAYATTA KALDI

Ekaterina Stetsyuk isimli kadın, cinsel ilişkiye girmeyi reddettiği adamdan kaçarken odasından atladıktan sonra omurgası kırılmasına rağmen mucizevi şekilde hayatta kaldı. Annesi, modelin ABD'li bir iş adamı tarafından boğazına dayanan bıçakla tehdit edildiğini iddia etti.

Buna karşılık saldırgan, polise kendisine saldırıldığını ve kendini savunmak zorunda kaldığını söyledi.

 Genç kızın arkadaşı Irina Grossman, "Hayatını ve haysiyetini kurtarmak için altıncı kattan atladı. Bir mucize ile hayatta kaldı" dedi.

YÜRÜYEMİYOR

Bir kaç omurgasında kırık olan modelin henüz yürüyemediği ya da hareket edemediği söylense de doktorlar omuriliği zarar görmediği için umutlu olduklarını söyledi.

ESKORT OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Hastane yatağında polis tarafından gözaltına alınan Sibiryalı kadının 11 bin dolar tutan hastane masrafları için annesi bir kampanya başlatarak para topluyor. Ekaterina'nın eskort olduğu iddialarına karşılık annesi onun yaşadığı şehirde tanınan bir model olduğunu ve 1 aylık kontrat işe Dubai'ye gittiğini ancak burada kendisi ile zorla birlikte olmak isteyen yabancı bir adamın saldırısına uğradığını ifade etti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Rus ModelEkaterina Stetsyuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı yolda 24 saat içinde ikinci kaza: 1 ölü
Aynı yolda 24 saat içinde ikinci kaza: 1 ölü
Polisten dev operasyon! 2 milyon TL'lik...
Polisten dev operasyon! 2 milyon TL'lik...
Meydanda çırılçıplak soyundular!
Meydanda çırılçıplak soyundular!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim