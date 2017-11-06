İş adamının aracından terör örgütünün paçavrası çıktı

BAŞKENT'TEKİ rutin kontroller sırasında bir iş adamının aracından terör örgütüne ait simgeleri taşıyan bez parçaları bulundu.
Emniyet yetkililerinden aldınan bilgiye göre, müteahhit Aslan G'nin aracı rutin kontroller sırasında Kızılay bölgesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramalarda aracın bagajında bölücü terör örgütü PKK'ya ait "paçavralar" bulundu.
Gözaltına alınan Aslan G., Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine teslim edildi.
Sorguya alınan Aslan G.'nin geçmiş döneme ait mali kayıtları da mercek altına alındı.
Uygulama sırasında araçta bulunan ve iş adamının arkadaşı olduğu belirtilen bir kadın ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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