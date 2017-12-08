İş adamını lüks cipinde başından vurdular

EDİNİLEN bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi 286/2 Sokak’ta meydana gelen olayda Manisa'da turizm işiyle uğraşan iş adamı Gökhan Kalıpçı (27), kaldığı otelden ayrıldıktan sonra 34 RD 0340 plakalı lüks cipine bindi. İddialara göre, cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı'ya, aracını hareket ettirdiği anda kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracın arka kapı camı üzerinden ateş edildi. Kalıpçı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından talihsiz adamı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kalıpçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Kalıpçı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alırken, kaçan cinayet zanlısını belirlemek için çalışma başlatıldı.