İş adamına evinin önünde silahlı saldırı

EDİNİLEN bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş adamı Bekir Yunus Taşçı, Güngör Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saat 19.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Taşçı olay yerine çağırılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Taşçı, Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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