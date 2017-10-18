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İş adamı lüks otelde ölü bulundu!

Manisa’da, bir jant fabrikasında genel müdür yardımcısı olan 50 yaşındaki Nuri Ünver, yüzmek için gittiği otelin havuzunda ölü bulundu

İş adamı lüks otelde ölü bulundu!

Manisa’da, bir jant fabrikasında genel müdür yardımcısı olan 50 yaşındaki Nuri Ünver, yüzmek için gittiği otelin havuzunda ölü bulundu

18 Ekim 2017 Çarşamba 21:11
İş adamı lüks otelde ölü bulundu!
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OLAY, bugün saat 14.30 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir jant fabrikasında genel müdür yardımcısı olan Nuri Ünver, her izin gününde gittiği otelin havuzuna girip, yüzmeye başladı. Bir süre sonra kendisine bir isteği olup, olmadığını sormaya gelen otel görevlisi, Ünver’i suda hareketsiz buldu.
 
Görevlinin durumu bildirdiği otel yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine otele gelen sağlık ekibi, Ünver’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
 
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
 
Aşırı efora bağlı kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Nuri Ünver’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ünver’in oteldeki odasında da inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
ManisaJant
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