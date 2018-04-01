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İş adamı derneğinde kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş adamları derneği adı altında açılan dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adrese yaptığı baskında 38 kişiye toplam 9 bin 842 lira para cezası kesti

İş adamı derneğinde kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş adamları derneği adı altında açılan dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adrese yaptığı baskında 38 kişiye toplam 9 bin 842 lira para cezası kesti

01 Nisan 2018 Pazar 13:13
İş adamı derneğinde kumar oynarken suçüstü yakalandılar
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MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde iş adamları derneği adı altında açılan dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adrese yaptığı baskında 38 kişiye toplam 9 bin 842 lira para cezası kesti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Üçpınar Mahallesi'nde yeni açılan Üçpınar İş Adamları Dayanışma Derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Gece saat 00.30 sıralarında adrese yapılan operasyonda jandarma ekipleri masalarda kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Masalarda tespit edilen 1 adet tombala makinesi, 2 bin 814 adet tombala pulu, 125 adet tombala kartı, 90 adet şans topu ile tombala makinesini gösteren güvenlik kamerasına el konuldu.
KİŞİ BAŞI 259 LİRA CEZA KESİLDİ
Dernek başkanı E.K., çalışanları E.U. ve G.Y. hakkında "kumar için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 259 TL idari para cezası kesildi.

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Son Güncelleme: 01.04.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
DernekIş AdamıYunusemreManisa
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