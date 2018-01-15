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İş adamı cinayetinin detayları belli oldu: Aldatıldığından şüphelenmiş

Bodrum'da ortağı tarafından öldürülen iş adamı Ali Özdemir cinayetinin detayları belli oldu. Ortağı'nın Özdemir'i eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü ortaya çıktı

İş adamı cinayetinin detayları belli oldu: Aldatıldığından şüphelenmiş

Bodrum'da ortağı tarafından öldürülen iş adamı Ali Özdemir cinayetinin detayları belli oldu. Ortağı'nın Özdemir'i eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü ortaya çıktı

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:43
İş adamı cinayetinin detayları belli oldu: Aldatıldığından şüphelenmiş
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BODRUM'DA geçen 6 Ocak'ta aniden ortadan kaybolan ve Pedasa Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda cesedi bulunan Gumsal Beach Club'ın işletmecisi Ali Özdemir'in (46), eski ortağı olan kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarafından öldürüldüğü ortaya belirlendi. Cinayetle ilgili Mustafa Ö.'nün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

TARIM İLACI İÇİP İNTİHARA KALKIŞTI

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir'in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak'ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

CENAZE, DAĞ ETEĞİNDE BULUNDU

Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi. Tedavisinin ardından Mustafa Ö.'nün ifadesine başvuruldu. Mustafa Ö.'nün eski ortağını öldürdüğü belirlenirken, cesedi attığı yer de belirlendi. Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu.

BAŞINDAN, SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu, üzerinin ise çam dallarıyla örtüldüğü belirlendi. Özdemir'in cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otopsi yapılmak için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

Olayla ilgili olarak Mustafa Ö. ile onun kayınperinin de aralarında bulunduğu 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün 5 Ocak'ta eşi T.Ö.'nün doğum günü kutlaması sırasında evinde yatılı olarak ağırladığı Özdemir ile sabah ormanlık alana yürüyüşe gittiği, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için de öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürülğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BodrumCinayetAli özdemir
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