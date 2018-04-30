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İranlı kadını zorla fuhşa zorlayan 2 erkek...

İzmir'in Dikili ilçesinde İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İranlı kadını zorla fuhşa zorlayan 2 erkek...

İzmir'in Dikili ilçesinde İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:49
İranlı kadını zorla fuhşa zorlayan 2 erkek...
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İZMİR'DEKİ fuhuş operasyonu  - Dikili ilçesinde İran uyruklu  kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, ilçede  yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine başlattığı teknik ve  fiziki takip sonrası düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının  emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Türk vatandaşı M.Y. ve H.A. "Fuhşa  aracılık etmek ve yer temini" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken,  Özbekistan uyruklu kadın V.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
V.S. ile birlikte fuhşa zorlandığı iddia edilen İran uyruklu kadın  işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Ülkesindeki anne ve babasına bakmak için geldiği İstanbul'da iş  bulamayan İranlı kadının burada tanıştığı Özbek V.S. aracılığıyla Dikili'ye  getirilerek tanıştırıldığı iki erkek tarafından fuhuş yapması için baskı gördüğü  ileri sürülmüştü.
 

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Iranlı Kadın
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