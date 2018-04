İranlı kadını zorla fuhşa zorlayan 2 erkek...

İZMİR'DEKİ fuhuş operasyonu - Dikili ilçesinde İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, ilçede yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine başlattığı teknik ve fiziki takip sonrası düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Türk vatandaşı M.Y. ve H.A. "Fuhşa aracılık etmek ve yer temini" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın V.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



V.S. ile birlikte fuhşa zorlandığı iddia edilen İran uyruklu kadın işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.



Ülkesindeki anne ve babasına bakmak için geldiği İstanbul'da iş bulamayan İranlı kadının burada tanıştığı Özbek V.S. aracılığıyla Dikili'ye getirilerek tanıştırıldığı iki erkek tarafından fuhuş yapması için baskı gördüğü ileri sürülmüştü.