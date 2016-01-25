İranlı kadın selfie çekerken denize düştü

İRAN'IN başkenti Tahran'da yaşayan Sahar Daneshi, turistik gezi amacıyla ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Üsküdar sahilde ailesi ve eşi ile birlikte gezen genç kadın, dün 13.00 sıralarında deniz kenarında selfie çekmek istedi. Şiddetli rüzgarın olduğu sahilde ayağı takılan Daneshi, bir anda denize düştü. İranlı kadın çevredekilerin denize attığı iple karaya çıkarıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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