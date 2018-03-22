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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

İranlı genç, usturayla boğazını kesti

Samsun'da bunalıma giren İranlı genç, evinde usturayla kendi boğazını keserek intihar etmeye kalktı. Yakınları, evde kanlar içinde bulduğu genci hastaneye kaldırdı

İranlı genç, usturayla boğazını kesti

Samsun'da bunalıma giren İranlı genç, evinde usturayla kendi boğazını keserek intihar etmeye kalktı. Yakınları, evde kanlar içinde bulduğu genci hastaneye kaldırdı

22 Mart 2018 Perşembe 09:57
İranlı genç, usturayla boğazını kesti
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SAMSUN'DA bunalıma giren İranlı genç, evinde usturayla kendi boğazını keserek intihar etmeye kalktı. Yakınları, evde kanlar içinde bulduğu genci hastaneye kaldırdı.

 Samsun'da İran uyruklu şahıs, evinde usturayla kendi boğazını keserek intihara teşebbüs etti.

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına kaldığı belirtilen İran uyruklu Mohammad Esmael (30), iddiaya göre usturayla boğazını kesti. Kesik sonucu ağır yaralanan ve kanlar içerisinde kalan İranlı gencin yakınları eve geldiklerinde gördükleri manzara sonrası, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mohammad Esmael, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İranlı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunMohammad Esmael
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