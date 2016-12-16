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İran Başkonsolosluğu önünde Halep protestosu

Özgür Düşüne ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) ve kendilerine 'Üniversiteli Müslümanlar' ismini veren bir grup, Halep'teki sivil ölümleri protesto etmek için İran Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

İran Başkonsolosluğu önünde Halep protestosu

Özgür Düşüne ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) ve kendilerine 'Üniversiteli Müslümanlar' ismini veren bir grup, Halep'teki sivil ölümleri protesto etmek için İran Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

16 Aralık 2016 Cuma 15:58
İran Başkonsolosluğu önünde Halep protestosu
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'İRAN, YALAN, NİFAK, KATLİAM'
YAKLAŞIK bin kişilik grup, Cuma namazının ardından Fatih Cağaloğlu'ndaki İran Başkonsolosluğu yakınında toplandı. Ellerinde 'Kuşatılan Halep değil, kardeşliğimizdir', 'İran, yalan, nifak, katliam', 'Katil İran'ın destekçileri, bu kan sizi bulacak' dövizleri taşıyan kalabalık, sık sık tekbir getirerek İran aleyhine slogan attı. Arapça yazılı dövizler de taşıyan ve aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık, İran Başkonsolosluğu'na doğru yürüdü. Polis ekipleri, eylem nedeniyle İran Başkonsolosluğu önünde güvenlik önlemi alırken, konsolosluğun bulunduğu Babı Ali Caddesi'ni trafiğe kapattı. Ayrıca, polis helikopteri eylem boyunca uçuş yaptı.
"BU ZULMÜN ASIL SORUMLUSU, ASIL FAİLİ İRAN'DIR"
Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan ÖZGÜR-DER Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Halep'teki sivil ölümlerden İran'ı sorumlu tutarak, "Bu zulmün asıl sorumlusu, asıl faili İran'dır. Şam'da, Hama'da ve Halep'te katlettiğiniz çocukların kanlarında boğulun. Bu zulümleri asla unutmayacağız. Bu katil sürüsüyle ve onların destekçileriyle asla dost olmayacağız" dedi.
 
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