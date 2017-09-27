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Iraklı çocuğu öldüren genç tutuklandı

Samsun'da Iraklı 3 yaşındaki çocuğu başkasına düzenlediği silahlı saldırı sırasında kazara vurarak öldüren genç polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Iraklı çocuğu öldüren genç tutuklandı

Samsun'da Iraklı 3 yaşındaki çocuğu başkasına düzenlediği silahlı saldırı sırasında kazara vurarak öldüren genç polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

27 Eylül 2017 Çarşamba 18:35
Iraklı çocuğu öldüren genç tutuklandı
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SAMSUN'UN Canik ilçesinde 17 Haziran'da meydana gelen olayda, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ali K. (47) bacaklarından, sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralanmıştı. Silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen bir kişi olaydan sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Iraklı Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah olaydan 12 gündür sonra tedavi altında bulunduğu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili firarda olan ve olayda silahı kullandığı iddia edilen Engin Ü. (22) bugün polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Engin Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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ıraklıöldüren Genç
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