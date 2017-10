'Irak ve Suriye'de olanlar bize sökmez'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın, Afyonkarahisar'daki toplu açılış törenindeki konuşmasından satır başları şöyle:



“Sorunları torunlara bırakmadık. Kutlu yolculuğun sembol şehri burasıdır. Her seçimde desteğinizi artırdınız, AK Parti'ye sahip çıktınız. Yıllar sizin heyecanınızdan, coşkunuzdan hiçbir şey eksiltmedi. Yıllar geçti heyecanınız daha da arttı. Biz de sizin bu desteğinizi karşılıksız bırakmamak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık.



Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Sizin yüzünüzü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz.



İzmir yoluna giderken orada da iki tünel var. O tünelleri bilmiyorum gördünüz mü? Her biri 1 kilometre. Bu tüneller sadece 6 ayda yapıldı. Bolu Tüneli 23 yılda yapıldı. AK Parti farkı bu. Size de yakışan bu.



Hazır Afyon'a gelmişiz, gitmeden önce de şu eserleri açalım dedik, fena mı oldu?



Türkiye'nin etrafında, Irak'ta Suriye'de olanları görüyorsunuz. Burada yapılmaya çalışılanlar Türkiye'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik bir takım projelerdir. Bize sökmez.



Son 15 yılda Türkiye adeta çağ atladı. “