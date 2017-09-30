'Irak ve Suriye'de kardeşlerimizin barış içinde yaşamasını istiyoruz'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Ankara İl Başkanlığı Kongresi, Tes-İş Konferans salonunda gerçekleştirildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İslam dünyasının Aşure gününü tebrik ederek başladığı açılış konuşmasında, "Kerbela şehitlerimizi başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere tüm Kerbela şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim, İslam coğrafyasında kan ve göz yaşı var ama inşallah bir daha bize Kerbela benzeri hadiseleri yaşatmasın." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu hakkında geçmişte Barzani ve Talabani'ye güvenilmeyeceğini söylediklerini ifade eden Destici, "Onlarla yola çıkmanın, onları palazlandırmanın doğru olmadığını ve nihayetinde 'bunlar gün gelecek hainliklerini yapacaklar' diye defalarca hükümeti ve Türkiye'yi yönetenleri uyardık. Geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümetine rağmen ABD'nin ve Batı'nın samimi bir şekilde referanduma karşı çıktığına inanmadığını dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Bu üç devletin karşı çıkmasına rağmen Barzani 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yaptı. Kime güvenerek yaptı bunu? Siyonist İsrail'e güvenerek yaptı. Biz masum olanla masum olmayanı hep ayırarak gittik. Hiçbir zaman toptancı bir zihniyetle bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız. Irak ve Suriye'de Türkmen, Kürt, Arap bütün bu kardeşlerimizin kardeşçe, barış içerisinde, özgür bir şekilde, kendi kaynaklarını kendileri tüketerek, kendilerinin refahı için kullanarak yaşamalarını arzu ediyoruz."