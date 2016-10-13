Irak Türkiye'ye nota verdi

Bağdat yönetimi, Başika'daki Türk askerleri nedeniyle Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ankara, Musul yakınlarındaki kamptan askerlerini çekmeyeceğini birçok kez ilan etti

IRAK'TAKİ Bağdat yönetimi, Türkiye Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Türk büyükelçiye protesto notası veren Bağdat yönetimi, Musul yakınlarındaki Başika üssünde bulunan askerleri gerekçe gösterdi. Türkiye, daha önce Ankara'daki Irak Büyükelçisi'ne nota vermişti. Musul'un IŞİD'den temizlenmesi için operasyon artık gün sayarken, Ankara-Bağdat hattında son dönemde tansiyon hayli yüksek. Bağdat yönetimi, Başika'daki askeri kampta yerel güçlere eğitim veren Türk askerlerinin ülkeden çıkmasını istiyor. Türkiye ise, askerlerin bölgede kalacağını ve operasyona katılacağını birçok kez ilan etti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın bildiğini okuyacağını söylemişti. Koalisyon güçlerinin başını çeken ABD ise, Türkiye'ye karşı Bağdat yönetiminin yanında yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan arka arkaya yapılan açıklamalarda, Musul operasyonuna kimlerin katılacağına Bağdat yönetiminin karar vereceği belirtildi.