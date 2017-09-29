İntihar girişimini Ak Parti Milletvekili önledi

BURSA Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin sınırlarını oluşturan Gökdere üzerindeki Setbaşı Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan Berker F. intihar girişiminde bulundu. Bu sırada evine gitmekte olan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, aracından Berker F.'yi gördü ve kna etmek için yanına gitti. Bunalıma girdiğini ifade eden Berker F., "Annem, babam olmadığı için yaşamak istemiyorum. Benim evim bile yok. Sokaklarda kalıyorum. Ama polisler de yanlış anlıyor. Allah var. Allah hepimizin yardımcısı olsun dedi.
Tekerlekli sandalyesi ile Berker F.'nin yanına iyice yaklaşan ve kısa sürede onu ikna eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Bazen insanlar psikolojik bunalıma giriyorlar. Ben de buradan arabamla geçiyordum. Görünce dayanamadım. Biraz kendisi ile konuştuk. Devlet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız, kendisine destek olacağız ifadelerini kullandı.
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