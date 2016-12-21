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İntihar eden gencin hesabından 14 bin lira başka hesaplara aktarılmış

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde 30 yaşındaki Gökhan Kumral'ın bir otelde tavana iple asılı cesedi bulundu. Kumral'ın ölümü kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, ailesi olay günü oğullarının hesabından parça parça toplam 14 bin liranın başka hesaplara aktarıldığı belirtip, araştırılmasını istedi.

İntihar eden gencin hesabından 14 bin lira başka hesaplara aktarılmış

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde 30 yaşındaki Gökhan Kumral'ın bir otelde tavana iple asılı cesedi bulundu. Kumral'ın ölümü kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, ailesi olay günü oğullarının hesabından parça parça toplam 14 bin liranın başka hesaplara aktarıldığı belirtip, araştırılmasını istedi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 18:34
İntihar eden gencin hesabından 14 bin lira başka hesaplara aktarılmış
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SÖKE İlçesindeki bir otelde garson olarak çalışan Gökhan Kumral, geçen 19 Aralık gecesi cep telefonuna gelen bir mesaj üzerine saat 23.45 sıralarında evlerinden ayrıldı. Ailesine çalıştığı otelin yanında arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldığı öğrenilen Kumral, bir daha evine dönmedi. Sabah çalıştığı oteldeki işine de gitmediği öğrenilen Kumral'ın babası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Kumral'ın bulunması için çalışma başlattı. Dün saat 15.00 sıralarında polis, Kumral'ın ailesini arayıp, oğullarının Kuşadası'ndaki otel odasında iple kendini tavana asarak, intihar etmiş olarak bulunduğu bildirildi. Kumral'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınan cenazesi Söke'de toprağa verildi.
Yüksel Kumral, bugün oğlunun banka hesap dökümünü aldıklarında şoke olduklarını belirtip, "Oğluma ev almak için para biriktiriyorduk. Emekliyim. Elimde avucumdaki 15 bin lirayı oğluma vermiştim. Hesabına yatırıldı. Ancak, banka hesap dökümlerine baktığımızda olay gecesi 19.00 ile 02.47 saatleri arasında parça parça toplam 14 bin lira başka birilerinin hesabına aktarılmış. 'Bu paralar kime neden aktarılmış, bunun oğlumun ölümüyle bir ilgisi var mı' Araştırılmasını istiyoruz" dedi.
İstanbul'da özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Yasin Kumral da kardeşinin kaldığı otele aynı tarihlerde bir kadının giriş çıkış yaptığını belirtip, bu kişinin araştırılmasını da istedi.
Anne Hanım Kumral ve abla Ayşe Altan da acılarının büyük olduğunu belirtip, "Gökhan'ın intihar etmesini gerektirecek bir neden yıktı. Olay, soruşturulsun" dedi.
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Son Güncelleme: 21.12.2016 20:10
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