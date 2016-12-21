İntihar eden gencin hesabından 14 bin lira başka hesaplara aktarılmış

Yüksel Kumral, bugün oğlunun banka hesap dökümünü aldıklarında şoke olduklarını belirtip, "Oğluma ev almak için para biriktiriyorduk. Emekliyim. Elimde avucumdaki 15 bin lirayı oğluma vermiştim. Hesabına yatırıldı. Ancak, banka hesap dökümlerine baktığımızda olay gecesi 19.00 ile 02.47 saatleri arasında parça parça toplam 14 bin lira başka birilerinin hesabına aktarılmış. 'Bu paralar kime neden aktarılmış, bunun oğlumun ölümüyle bir ilgisi var mı' Araştırılmasını istiyoruz" dedi.
İstanbul'da özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Yasin Kumral da kardeşinin kaldığı otele aynı tarihlerde bir kadının giriş çıkış yaptığını belirtip, bu kişinin araştırılmasını da istedi.
Anne Hanım Kumral ve abla Ayşe Altan da acılarının büyük olduğunu belirtip, "Gökhan'ın intihar etmesini gerektirecek bir neden yıktı. Olay, soruşturulsun" dedi.
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