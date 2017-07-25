Interpol yakalamıştı! Türkiye iadesini isterken serbest bırakıldı

ROMANYA'DA Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iadesini istediği ve gözaltında tutulan Nalan Oral'ın serbest bırakılması kararını onayladı.

TÜRKİYE İADESİNİ İSTEDİ

Mahkeme, Timisoara şehrindeki mahkeme tarafından Oral'ın serbest bırakılmasına dair verilen önceki karara destek çıktı. Oral, Belçika'da siyasi sığınmacı konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Oral'ın 'sol görüşlü terörist grup'la bağlantısı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından istendiğini belirtti.

ROMANYA SINIRINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oral, adının Interpol listesinde olmasından dolayı 8 Temmuz'da Romanya sınırında gözaltına alınmıştı.

Ancak AP'nin haberine göre o tarihten sonra Oral'ın adı listeden çıkarıldı.

Avukat Bogdan Burgea, mahkemenin kararının 'akıllıca ve doğru bir karar' olduğunu söyledi.