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İnternetten aldığı tüfeği denerken canından oldu

Adana’da bir kişi internetten yeni aldığı pompalı tüfeğini denerken yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti

İnternetten aldığı tüfeği denerken canından oldu

Adana’da bir kişi internetten yeni aldığı pompalı tüfeğini denerken yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti

09 Kasım 2017 Perşembe 07:58
İnternetten aldığı tüfeği denerken canından oldu
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OLAY, Seyhan İlçesi Koyuncu Mahallesi 8001 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir birkaç gün önce İstanbul’dan Adana’ya arkadaşlarını ziyaret etmek için geldi. Ziyarete geldiği arkadaşının evinde oturduğu sırada internetten yeni aldığı pompalı tüfeği denemek isteyen Özdemir, dışarı çıktı. Arkadaşının otomobilinde bulunan pompalı tüfeğini alarak ambalajından çıkarttı. Özdemir daha sonra pompalı tüfeğe fişekleri doldurarak havaya bir el ateş etti. Bu sırada tüfekte tutukluk yaparken, Özdemir tutukluğunun nedenini bulmak isterken silah birde ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Özdemir’in yüzüne isabet etti. Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir’in öldüğü belirlendi.
Polis ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Özdemir’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaInternet
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