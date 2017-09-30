İnternetteki işkence videosuna 4 gözaltı

SEDAT Peker'e hakaret ettiği öne sürülen bir kişinin, bir aracın arka koltuğunda Sedat Peker'e yakın olduğu iddia edilen iki kişi tarafından öldüresiye dövüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Video linkinin yer aldığı bir tweet, Peker'in resmi Twitter hesabı tarafından da retweetlenmişti. Tepkilere sebep olan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde videoyu yükleyen, yayınlayan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.K., H.K., F.K. ve S.Y. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin arandığı öğrenildi.



PEKER REDDETMİŞTİ

Youtube üzerinden yayınlanan görüntülerde bir kişi arabanın arka koltuğunda feci şekilde dövülüyor. İşkenceyi kayda alanlar ağıza alınmayacak küfürler ediyorlar. Dayakla 'Sedat Peker'den özür diletilen kişi 'Reis'in elini öpmeye geleceğim' deyince daha beter dövülüyor. Videoda son olarak bir kişinin "Atalım mı?" dediği duyuluyor. Sedat Peker retweet ettiği dayak görüntülerine ilişkin yeni bir video çekerek resmi twitter hesabından yayınlamıştı. Peker "Şahsıma karşı sosyal medyada algı çalışmasını yapanlar aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar" dedi. Sedat Peker şunları söyledi; -'Bunu yapanlar benim yakınlarımsa kurmak istediğim yeni düzene destek olmayıp sadece köstek olduklarını bilmeliler. Eğer ki bunu yapanlar düşmanlarımsa onları da edebiyete kadar lanetlerim. Şahsıma karşı sosyal medyada algı çalışmasını yapanlar aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar. Ancak kurmak istediğim yeni bir düzenim ve hayallerim var. Bu yüzden dolayı şiddeti reddediyorum" demişti.