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İnternette görüştüğü kadından 'şantaj' iddiasıyla şikayetçi oldu

Edirne'de polise başvuran O.S.Ç. isimli erkek, internetten tanıştığı ve karşılıklı kamera açarak video görüntülerini çektiğini iddia ettiği kadından şikayetçi oldu

İnternette görüştüğü kadından 'şantaj' iddiasıyla şikayetçi oldu

Edirne'de polise başvuran O.S.Ç. isimli erkek, internetten tanıştığı ve karşılıklı kamera açarak video görüntülerini çektiğini iddia ettiği kadından şikayetçi oldu

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:11
İnternette görüştüğü kadından 'şantaj' iddiasıyla şikayetçi oldu
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EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran O.S.Ç., internette yeni tanıştığı 'ebru.kiz1' rumuz isimli kadın kullanıcı ile görüntülü konuşurken karşılıklı kamerada soyunduklarını, şüphelinin görüntülerini kaydedip 3 bin lira vermediği takdirde tanıdıklarına yollamakla tehdit ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneSiber SuçşantajKamera
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