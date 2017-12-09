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İnternet kafede bıçaklı kavga: 2 yaralı

İstanbul Fatih’te bir internet kafede çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı

İnternet kafede bıçaklı kavga: 2 yaralı

İstanbul Fatih’te bir internet kafede çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı

09 Aralık 2017 Cumartesi 12:32
İnternet kafede bıçaklı kavga: 2 yaralı
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OLAY, Fatih Kaptan Sinan Sokak üzerinde bir internet kafede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İnternet kafede çalışan F.K(30) arkadaşı K.A (24) ile çalıştığı kafe önünde buluştu. Dükkanı birlikte açan iki arkadaş içeride iddiaya göre alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan henüz bilinmeyen bir sebepten kavga etmeye başladılar. Aralarındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki şahsın da üzerlerinde bulunan bıçakları çıkarmasıyla internet kafe bir anda kan gölüne döndü. F.K kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, sırt ve yüzünün çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan K.A olay yerinden kaçtı.
F.K bıçaklandığı kafe içerisinden sürünerek kapının önüne oradan da sokak içerisine bir aracın önüne geldi. Sokaktan geçen bir arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K Ağır yaralı olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralı K.A Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kafe ve sokak içerisinde incelemelerde bulundu. Sokak içerisinde gazete kağıdına sarılı olarak suç aleti bıçak ele geçirildi. Dükkan çevresinde yapılan çalışmalarda ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Dükkan içerisinde içerisinde ise çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi. Ağır yaralı olan F.K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulFatihKavga
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