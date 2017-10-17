İnşaattan düşen adamın feryadı yürek parçaladı

OLAY, bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Fırat T, merdivenlerden düştü. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında Fırat T'nin acılar içindeki feryatları yürekleri parçaladı. F.T, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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