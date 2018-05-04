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İnşaatta unutulan dinamit infilak etti: 1 kişi öldü, 3 işçi yaralı

Ankara'da inşaatta yapılan kazı çalışması sırasında unutulan dinamitlerden biri patlayınca 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

İnşaatta unutulan dinamit infilak etti: 1 kişi öldü, 3 işçi yaralı

Ankara'da inşaatta yapılan kazı çalışması sırasında unutulan dinamitlerden biri patlayınca 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

04 Mayıs 2018 Cuma 13:16
İnşaatta unutulan dinamit infilak etti: 1 kişi öldü, 3 işçi yaralı
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ANKARA Altındağ' da bir inşaatta kazı çalışması sırasında unutulan dinamitlerden biri patlayınca 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
İŞÇİLERİN UNUTTUĞU DİNAMİT KAZI SIRASINDA PATLADI
Ankara'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanında işçilerin unuttuğu dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖLDÜ, 3 İŞİ YARALANDI
Patlamada, ismi henüz öğrenilemeyen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
POLİS ÖNLEM ALDI, BOMBA UZMANLARI GELDİ
 Polis ekipleri, alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. İnşaat alanında dün gece kayaları parçalamak için dinamit kullanıldığı, işçilerin unuttuğu dinamitin de patlamaya neden olduğu ifade edildi.

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AnkaraDinamitInfilak
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