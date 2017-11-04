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İnşaatta göçük: 5 yaralı

Başkent Ankara'da, beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 1'i ağır 5 işçi yaralandı

İnşaatta göçük: 5 yaralı

Başkent Ankara'da, beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 1'i ağır 5 işçi yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 23:16
İnşaatta göçük: 5 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde  yapımı süren bir binanın ilk katının beton dökümü esnasında göçük oluştu.  Göçükten uzaklaşmak isteyen işçiler, etrafa saçılan demir ve kalıpların arasında  kaldı.
Olayın haber verilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, 112 acil sağlık ve polis  ekipleri inşaat alanına geldi.
 
Yaralanan Bayram Baş, Baki Üstmaş, Ferhat Üstmaş, Mustafa Özen ve  Bektaş Çevik, ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
İşçilerden Baş'ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer işçilerin ise  hafif yaralandığı belirtildi.
 
Arama kurtarma ekipleri, yaralıların tahliyesinin ardından, bir süre  daha göçük altında işçi olup olmadığını araştırdı.

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InşaatGöçük
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