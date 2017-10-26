İnşaatta göçük: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, ilçenin Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yakınında bulunan inşaat ta kalıp patlaması sonucu göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet güçleri meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

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