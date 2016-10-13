İnşaatta başına fayans düşen sıva ustası öldü

OLAY, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Sıva ustası Osman Dolaş, inşaatın 2'nci katında çalışırken, 8'inci kattaki iskelenin inişi sırasında çarpmasıyla balkondan bulunan fayans başına düştü. Başına aldığı darbeyle yaralanan Dolaş'ı gören arkadaşları, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı işçiyi ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Dolaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dolaş'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.