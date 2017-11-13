İnşaat kazısında binanın duvarı çöktü

MERKEZ İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda yaklaşık bir haftadır devam eden inşaat kazısında bu akşam saat 20.00 sıralarında kazı sırasında bir binanın duvarı çöktü. Bina içerisinde bulunan kırtasiyenin duvarı çökerken, o sırada alışveriş yapan bir vatandaş düşmekten şans eseri kurtuldu.

Yaşanan olayı anlatan bir esnaf, o sırada bir müşterisinin kırtasiyenin çöken kısmında durduğunu söyledi. Öncesinde iş yerinin kepenklerinde ses geldiğini fark etmesiyle müşteriyi uyardığını ve o sırada duvarın raflarla beraber çöktüğünü dile getirdi.

Kırtasiyenin gündüz çok yoğun olduğunu belirten esnaf, olayın akşam yaşanmasından dolayı şans eseri bir facianın yaşanmadığını ifade etti.

Kırtasiyenin çöken bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı.